In Florida fa talmente freddo che le iguane stanno cadendo dagli alberi

Un'ondata di freddo sembra aver raggiunto le regioni più a sud dell'America. In Florida, infatti, il freddo anomalo sta causando una "pioggia" di iguane, che precipitano dagli alberi a causa della temperatura troppo bassa.

Le iguane sono rettili a sangue freddo e le basse temperature (o almeno per gli standard della Florida) possono mandarle KO. Le creature, infatti, non sono necessariamente decedute o congelate, hanno solo bisogno di riscaldarsi. I rettili storditi rischiano quindi di perdere la presa e precipitare a terra, colpendo qualunque cosa (o chiunque) capiti di trovarsi sotto.

Le iguane hanno affrontato una situazione simile a gennaio 2018 quando il freddo indotto da un vortice polare arrivò in Florida e provocò il caos sulla fauna selvatica. I rettili, però, in questo stato degli USA, sono una specie invasiva e le istituzioni hanno esortato le persone ad annientarle. Le temperature si stanno già riprendendo e si prevede che buona parte del sud della Florida sarà piacevole e calda nei prossimi giorni.

"La temperatura a cui le iguane iniziano ad andare in uno stato dormiente dipende molto dalle loro dimensioni. Solitamente, più grande è l'iguana, più è in grado di resistere a temperature basse per periodi più lunghi", scrive su Twitter Ron Magill, direttore delle comunicazioni dello Zoo di Miami. I meteorologi e i giornalisti locali hanno documentato la caduta delle creature, avvertendo il pubblico di tenere gli occhi aperti.