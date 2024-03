Lo stato della Florida vuole rendere illegali i palloncini per questo motivo

Sono pochi gli oggetti più comuni dei palloncini ad una festa di compleanno. Essi infatti donano all'allegria e sono capaci di rendere qualsiasi ambiente degno di una festa, soprattutto se sono presenti dei bambini. Eppure i palloncini nascondono un lato oscuro che non tutti conoscono.

Essi sono responsabili di ingenti danni ambientali, provocati nel momento in cui la loro plastica viene dispersa nell'ambiente e finisce nel menù delle specie selvatiche. Ingenti quantità di palloncini gonfiati ad elio vengono inoltre poi liberati nel cielo, provocando un ulteriore disastro ambientale dalle dimensioni difficilmente quantificabili, restando sulla costa.

Proprio per questa ragione e per salvaguardare diversi habitat, lo stato della Florida mira a rendere illegale il rilascio di palloncini all'aperto, oltre a limitarne la vendita, per abbassare le quantità di microplastiche disperse nell'oceano.

Il disegno di legge è già stato approvato alla Camera e al Senato della Florida, aspettando di arrivare sulla scrivania del Governatore Ron DeSantis che si è già espresso favorevolmente a questa legge.

Oltre a causare gravi danni a balene, tartarughe e a diversi altri animali marini, la plastica liberata dallo scoppio dei palloncini sta infatti creando diversi problemi all'infrastrutture fognarie e liberando quantità spaventose di micro e macro plastiche nella catena alimentare, un fenomeno che rischia di avvelenare gli stessi esseri umani.

Secondo l'attuale legge statale, in Florida non si possono rilasciare più di 10 palloncini alla volta in 24 ore, ma questa regola è stata più volte ignorata dalla cittadinanza, facendo arrabbiare varie associazioni ambientaliste che si erano mosse per segnalare la gravità della situazione. Lo stato della Florida ha così deciso di proporre pene più severe per i trasgressori - 150 dollari di multa per ogni 10 palloncini rilasciati all'aperto - e di seguire altri paesi, come l'Arizona e la California, che si sono già espressi negativamente rispetto alla vendita di questi giocattoli.

"Siamo entusiasti di vedere questo disegno di legge approvato e attendiamo con impazienza la firma del governatore", ha dichiarato in una nota Jon Paul Brooker, direttore della conservazione della Florida di Ocean Conservancy che da anni presta soccorso alla fauna maurina (tra cui diversi uccelli) che rischiano di morire soffocati per colpa dei palloncini. “Per anni, Ocean Conservancy ha sostenuto con passione questa misura fondamentale per proteggere i nostri ecosistemi marini dagli effetti dannosi dei rifiuti della plastica di consumo”.

I palloncini quando giungono in acqua hanno infatti la brutta "abitudine" di simulare il comportamento di alcuni calamari e delle meduse, alcune delle prede preferite da pesci e uccelli.

Alcuni ingegneri stanno anche pensando di testare entro quest'anno dei sistemi in grado di rimuovere le microplastiche dall'acqua di mare, una tecnologia che al momento non è riuscita ancora ad imporsi sul mercato.

Su Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth in sconto oggi