Flowspace Pod è l'ufficio 2.0 secondo Microsoft: rivoluzione nel mondo del lavoro ibrido?

La pandemia da Coronavirus ha cambiato il mondo del lavoro, introducendo prima il lavoro da remoto e poi il lavoro ibrido come risposte alla situazione sanitaria, che però con ogni probabilità rimarranno realtà tangibili anche nel post-pandemia. La nuova frontiera del lavoro, però, potrebbe essere l'ufficio nel Metaverso di Meta e Microsoft.

Microsoft, in particolare, sembra essere interessata ad anticipare le tendenze future in ambito di lavoro e smartworking: pochi giorni fa, per esempio, l'azienda ha annunciato la suite Teams Essentials per le piccole e medie imprese. Oggi, invece, il Flowspace Pod di Microsoft ha vinto il Red Dot Design Award 2021 come "best of best design". Ma cos'è esattamente il Flowspace Pod di Redmond?

Flowspace Pod è una sorta di "cabina ufficio" moderna, realizzata dal Microsoft Office Envisioning Team e disegnata per il lavoro ibrido, cioè per il sistema lavorativo in cui gli impiegati lavorano in parte da casa e in parte in ufficio. L'idea alla base del Pod è dunque quella di offrire un "santuario" dove ogni impiegato possa concentrarsi e non essere distratto quando necessita di compiere lavori complessi o particolarmente delicati, o semplicemente quando non desidera interagire con i colleghi.

Flowspace Pod, che contiene una seduta, un PC Windows e alcuni tavolini di appoggio, non isola fisicamente i dipendenti l'uno dall'altro, ma rende chiaro quando questi desiderano rimanere soli per concentrarsi sul lavoro, grazie ai "muri" esterni regolabili. Inoltre, lo spazio possiede delle luci LED che non affaticano gli occhi degli impiegati, una sedia ergonomica e un grande touchscreen, che Microsoft vede come il perfetto rimpiazzo per una scrivania con pile di documenti cartacei.

Grazie alle sue caratteristiche, che gli sono valse il premio per il design di Red Dot, Microsoft Flowspace Pod si candida ad un ruolo centrale nella ripresa del lavoro in presenza e ibrido del post-pandemia: secondo il colosso di Redmond, addirittura, le aziende potrebbero fornire due Pod ad ogni impiegato, uno da tenere a casa e uno da utilizzare in ufficio. Al link in calce, comunque, potete dare un'occhiata al video realizzato da Red Dot dell'ufficio 2.0 di Microsoft.