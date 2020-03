Il Fluent Design di Windows 10 si fa vedere in un video ufficiale

Dopo aver raggiunto il traguardo di un miliardo di dispositivi, il team di Windows 10 ha deciso di fare delle anticipazioni sui progetti futuri legati al sistema operativo di Microsoft.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e come potete vedere nel video presente qui sotto, pubblicato sul profilo Instagram di Panos Panay, sono in arrivo diverse novità a livello di design, dalle icone ai menu, passando per il pulsante Start e per Esplora File. In parole povere, diverse parti dell'interfaccia del sistema operativo sono state ridisegnate secondo la "nuova visione", che Microsoft chiama Fluent Design.

Si è già parlato più volte di questa "rivoluzione" a livello grafico, ad esempio per quanto riguarda le icone, ma finora l'azienda di Redmond non aveva mai rilasciato un video per mostrare le novità come si deve, dato che solamente alcune di queste ultime sono arrivate agli Insider e molte risultano ancora non disponibili o incomplete. Insomma, finalmente abbiamo qualcosa di ufficiale pubblicato direttamente da Microsoft.

Per il resto, la società utilizza il motto "Disegnato per una nuova era" ("Designed for a new era"), quindi Microsoft sembra tenere molto a questa "rivoluzione" lato design. Al momento non sappiamo quando queste novità verranno rilasciate per tutti, ma probabilmente ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.