Il flusso elettrico dei metalli esotici si comporta come un liquido: scoperta incredibile

Oggi parliamo di "strange metals" ("metalli strani"). Questi materiali, una volta attivati da un semplice interruttore, rivelano un comportamento elettrico inaspettato e affascinante. La ricerca, condotta su nanofili composti da un equilibrio preciso di itterbio, rodio e silicio (YbRh2Si2), ha portato a risultati incredibili.

I metalli strani, scoperti verso la fine del secolo scorso in una classe di composti a base di rame noti per la loro assenza di resistenza alle correnti a temperature relativamente elevate, mostrano un aumento della resistenza all'elettricità al crescere della temperatura, proprio come altri metalli. Tuttavia, la loro peculiarità risiede nel modo in cui la resistenza aumenta: un importo fisso per ogni grado di aumento della temperatura.

Questo contrasta nettamente con il comportamento dei metalli normali, dove la resistenza varia in base alla temperatura e si stabilizza una volta che il materiale si riscalda abbastanza. La differenza nelle regole di resistenza suggerisce che le correnti nei metalli strani non operano allo stesso modo di quelle nei metalli convenzionali. In questi ultimi, possiamo immaginare una corrente di sfere cariche negativamente che rotolano attraverso un tubo di atomi di rame.

Tuttavia, l'elettricità è un affare quantistico, con le caratteristiche di numerose particelle che si armonizzano per comportarsi come unità singole note come quasiparticelle (come il qualunquone, ad esempio). La ricerca ha utilizzato un fenomeno noto come "rumore shot" per determinare se esistesse una marcia costante di quasiparticelle nel flusso di elettroni nei metalli strani.

I risultati hanno mostrato che il rumore shot nei campioni super-sottili di YbRh2Si2 era fortemente soppresso in modi che le tipiche interazioni tra elettroni e ambiente non potevano spiegare, suggerendo che le quasiparticelle probabilmente non erano in gioco.

Invece, la carica si comportava più come un liquido rispetto alle correnti nei metalli convenzionali, un risultato che supporta un modello proposto più di 20 anni fa da Qimiao Si, un fisico della Rice University. La teoria di Si descrive come gli elettroni in determinate località non condividano più caratteristiche che consentirebbero loro di formare quasiparticelle. Sebbene il comportamento convenzionale delle quasiparticelle possa essere escluso, il team non è completamente certo di quale forma assuma questa corrente "liquida", o anche se possa essere trovata in altre ricette di metalli strani.

Non solo metalli, sapete che esistono anche le stelle strane?