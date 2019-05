Fly HD, la nuova pay tv in arrivo a settembre anche in 4K HDR e Dolby Digital

Il digitale terrestre a Settembre si arricchirà con una nuova televisione a pagamento. Grazie alla nuova direttiva dell'Antitrust che consente di utilizzare le Smart Card Nagravision anche per terzi, Fly HD farà il suo debutto in Italia con un'offerta proprietaria.

Fly HD è destinata ad aprire nuovi scenari nel mercato televisivo, sia per quanto riguarda l'offerta commerciale vera e propria che per le tecnologie usate. I canali infatti saranno trasmessi nelle tecnologie HD, 4K HDR e Dolby Digital, che garantiranno una qualità audio e video mai vista prima.

Complessivamente i canali saranno otto, che trasmetteranno in prima visione i film delle più importanti major internazionale, ma sarà presente anche un canale musicale dedicato ai grandi eventi nazionali ed internazionali.

Tutti i film ed eventi potranno essere visti in pay per view, acquistandoli singolarmente a prezzi competitivi ma ancora non noti. Non è infatti previsto alcun vincolo di abbonamento.

La piattaforma potrà essere vista da tutti coloro che posseggono un apparecchio televisivo in DVB-T2, ma tramite il sito web FlyHd.it gli utenti potranno anche chiedere un dongle che consentirà la visione dei canali anche su smartphone e tablet, senza alcun costo di banda internet ed a fronte di un consumo di batteria dei dispositivi molto limitati.

I canali saranno visibili dalle posizioni 417 a 436.