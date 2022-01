Il FMI contro El Salvador: il Bitcoin non può essere una valuta a corso legale

Il consiglio d'amministrazione del Fondo Monetario Internazionale ha chiesto ad El Salvador di non utilizzare più il Bitcoin come moneta a corso legale, a causa dei potenziali rischi per la stabilità finanziaria e la protezione dei consumatori.

Il FMI, nella fattispecie, secondo quanto riportato da Bloomberg avrebbe osservato che il Bitcoin potrebbe frenare l'approvazione di prestiti per El Salvador.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, lo scorso settembre il Bitcoin è stato riconosciuto come moneta a corso legale ad El Salvador, e negli ultimi mesi il presidente dello stato ha acquistato altri Bitcoin che sono andati a comporre un vero e proprio wallet di stato.

Evidentemente la strategia messa in campo dal presidente non è vista favorevolmente dal Fondo Monetario Internazionale, e cita "grandi rischi associati all'uso di Bitcoin per la stabilità finanziaria, l'integrità finanziaria e la protezione dei consumatori, nonché le passività potenziali fiscali associate". Nel rapporto dell'FMI viene osservato che alcuni membri del consiglio d'amministrazione "hanno anche espresso preoccupazione per i rischi associati all'emissione di obbligazioni garantite dal Bitcoin".

Negli ultimi giorni, a causa del calo del Bitcoin le casse di El Salvador avrebbero fatto registrare una perdita del 29%, ed in molti avevano espresso preoccupazioni per la scommessa del presidente Bukele.