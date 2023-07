Fobos, la luna di Marte, è condannata e si schianterà presto su Marte

Phobos (o Fobos, in italiano) si sta avvicinando a Marte a un ritmo di circa 1,8 metri ogni cento anni. Si prevede che si schianterà sul pianeta rosso formando un anello attorno al pianeta. "Gli scienziati sanno già che Phobos è condannata", ha affermato la NASA in una dichiarazione, discutendo la recente eclissi catturata dal rover Perseverance.

Le osservazioni dell'eclissi dalla superficie di Marte negli ultimi due decenni hanno permesso agli scienziati di affinare la loro comprensione della "spirale di morte lenta" di Phobos. A questo ritmo, si prevede che si schianterà su Marte tra 50 milioni di anni.

Anche la nostra luna si sta allontanando a un ritmo di circa 3,78 centimetri all'anno. Ciò significa che in futuro i nostri lontani discendenti (se ancora saranno in giro) non vedranno più un'eclissi solare totale. La Luna sarà troppo piccola dalla nostra prospettiva per coprire completamente il Sole. "Col tempo, il numero e la frequenza delle eclissi solari totali diminuiranno", ha affermato Richard Vondrak, scienziato lunare presso il Goddard Space Flight Center della NASA.

Nel frattempo "Fobos si sta avvicinando alla superficie marziana ed è destinata a schiantarsi contro il pianeta tra decine di milioni di anni. Ma le osservazioni di eclissi dalla superficie di Marte negli ultimi due decenni hanno anche permesso agli scienziati di affinare la loro comprensione della lenta spirale della morte di Phobos", affermano infine gli esperti dell'agenzia spaziale americana.

Non è una sorpresa, e lo sappiamo persino dalla sue "strisce" che Phobos è condannata.