La foca più grande del mondo può diventare gigante e pesante come un container

L'elefante marino del Sud (Mirounga leonina) è la foca più grande della Terra: i maschi posso pesare fino a quattro tonnellate e possono essere lunghi quanto un container, ovvero poco meno di sei metri. Sì, adesso avete capito perché vengono chiamati "elefanti marini".

Non solo: queste creature hanno anche una sorta di proboscide, particolarità che è anche un tratto sessuale secondario nonché adattamento che migliora le possibilità di successo riproduttivo di questi animali. È una caratteristica sessualmente dimorfica che è presente solo nei maschi e inizia a diventare evidente quando la foca ha circa tre anni.

Un po' come gli esseri umani - dove il naso crescerà per tutta la vita - anche in questi animali la proboscide diventerà più grande con l'avanzare dell'età. I maschi, infatti, si sono evoluti per aver bisogno di avere il loro dominio sui loro volti perché i loro gruppi sociali si ritrovano in harem, per cui un maschio difenderà i suoi compagni dai maschi rivali.

Prima della possibile rissa, i maschi possono utilizzare le loro proboscidi, simili a cornamuse, per far risuonare la loro energia mentre emettono vocalizzi aggressivi per cercare di scoraggiare i possibili rivali (e questi combattimenti sono davvero crudi e mortali). Possono anche utilizzare i loro nasi quando cercano di corteggiare una femmina.

"La funzione della proboscide dell'elefante marino rimane sfuggente e in gran parte speculativa", hanno concluso gli autori. “La proboscide può avere un ruolo nelle manifestazioni visive e nell'emissione di vocalizzi che i maschi usano per stabilire il dominio", scrivono infine i ricercatori.