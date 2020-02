Una foca viene osservata mentre "applaude" sott'acqua. È la prima volta

La comunicazione tra le creature del regno animale è molto varia: dal fischio dei delfini che utilizzano per chiamare i compagni, al pettirosso che, come tutti gli uccelli, canta per comunicare il possesso di un territorio. Adesso, i ricercatori hanno individuato una nuova forma di comunicazione subacquea delle foche grigie: gli applausi.

I ricercatori hanno catturato alcuni filmati di una foca grigia maschio mentre nuotava vicino alle Isole Farne e si schiaffeggiava le pinne per produrre un "suono nitido". La scoperta, pubblicata il 31 gennaio sulla rivista Marine Mammal Science, rivela la prima volta che è stato osservato un comportamento del genere non indotto dall'addestramento umano.

"L'applauso è stato incredibilmente forte e all'inizio ho trovato difficile credere a ciò che avevo visto", ha affermato in una nota il coautore dello studio Ben Burville. "Come può una foca fare un applauso così forte sott'acqua senza aria da comprimere tra le sue pinne?" In oltre 20 anni di ricerche, Burville ha osservato comportamenti simili in solo cinque diverse occasioni, ma non ha mai catturato questi i suoni.

Sulla base di questo, i ricercatori credano che questo suono sia limitato ai soli maschi, che utilizzano l'applauso come dimostrazione di forza: per corteggiare potenziali compagne o mandare via potenziali concorrenti. "Pensa a un gorilla maschio che batte il petto", afferma l'autore principale David Hocking, zoologo e ricercatore presso la School of Biological Sciences della Monash University in Australia. "Quei battiti del petto portano due messaggi: Sono forte, stai lontano; e sono forte, i miei geni sono buoni".

Continuiamo a fare grandi scoperte sulla comunicazione di alcuni animali: dai pinguini africani agli scimpanzé.