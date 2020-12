Queste foche emettono inquietanti rumori a ultrasuoni sott'acqua e nessuno sa perché

L'otaria orsina antartica (Arctocephalus gazella) per comunicare sott'acqua emette inquietanti ultrasuoni e gli scienziati non hanno ancora capito il motivo; tutti suoni inudibili all'orecchio umano.

"I richiami dell'otaria orsina antartica creano un paesaggio sonoro quasi incredibile e ultraterreno sotto il ghiaccio", afferma in una dichiarazione Paul Cziko, professore dell'Università dell'Oregon e autore principale di un nuovo studio che descrive i bizzarri suoni delle foche. "Sembra davvero che tu sia nel bel mezzo di una battaglia spaziale in Star Wars, con raggi laser e tutto il resto."

Prima che i ricercatori iniziassero a registrare i suoni, gli scienziati conoscevano già 34 richiami di foche udibili dall'orecchio umano. Ora, la ricerca del team pubblicata online il 18 dicembre su The Journal of the Acoustical Society of America, aggiunge nove nuovi tipi di chiamate ultrasoniche al repertorio delle foche.

Gli esseri umani riescono a sentire nella gamma sonora da 20 a 20.000 hertz; la maggior parte dei nuovi suoni di foca ha superato i 21 kHz (21.000 hertz), con alcuni che sono aumentati costantemente a 30 kHz. Un fischio acuto ha raggiunto una frequenza di 49,8 kHz e il rumore risultante potrebbe superare i 200 kHz. Stiamo parlando di un suono oltre la portata uditiva di gatti, cani e persino di alcuni pipistrelli (ingiustamente accusati come protagonisti della nuova epidemia da coronavirus).

A che serve questa loro abilità? Potrebbero essere rumori coinvolti nell'ecolocalizzazione, anche se finora non ci sono prove di questa loro capacità.