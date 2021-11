Le foche possono 'imparare a parlare'? Eccovi Hoover, la foca che imitava la voce umana

Uno studio aveva già analizzato la capacità di alcune foche di emettere ultrasuoni sott'acqua. Ma se vi dicessimo che uno studio, analizzando un esemplare adulto che imita la voce umana e il tono di voce di cuccioli di foca, sembra aver scoperto una flessibilità vocale che potrebbe fornire un modello per studiare l’evoluzione del linguaggio umano?

Un esempio di tale capacità vocale è dato da Hoover, un esemplare di foca comune che, dato il contatto con gli esseri umani, ha imparato a imitare la voce umana, arrivando addirittura a pronunciare frasi del tipo “Vieni qui”.

La capacità di imitare suoni è molto rara nei mammiferi e solo poche specie sono in grado di cambiare il tono di voce, modulandone l’intensità a seconda dell’evenienza. Questa è una caratteristica prettamente del linguaggio umano.

Andrea Ravignani, ricercatore dell’Istituto Max Planck e autore principale dello studio, ha spiegato "Guardando uno dei pochi altri mammiferi che potrebbero essere in grado di apprendere i suoni, possiamo capire meglio come noi umani acquisiamo la parola e, in definitiva, perché siamo animali così chiacchieroni".

Dall’insolita osservazione dell’esemplare ha avuto inizio una ricerca incentrata sullo studio e il monitoraggio di otto cuccioli di foca, nati in prossimità della zona portuale, presso il Sealcentre Pieterburen olandese.

I ricercatori, afferenti al centro di riabilitazione e recupero della fauna marina, hanno effettuato delle registrazioni del mare dei Wadden, porzione costiera mesolitorale che si trova tra il Mare del Nord e le coste europee nord-occidentali.

Queste registrazioni sonore sono state sottoposte ai cuccioli di foca in tre intensità differenti di volume. Concomitantemente gli scienziati hanno effettuato registrazioni dei vocalizzi spontanei dei cuccioli, con l’intento di verificare la capacità di adattare le loro voci ai rumori ambientali e modificare di conseguenza il tono di voce.

Dall’analisi del comportamento mostrato dai cuccioli è emerso che in presenza di rumori marini più intensi, alcuni hanno ridimensionato il tono di voce, mantenendolo costante. Uno dei cuccioli di foca ha, invece, mostrato l’attitudine comportamentale dell’”Effetto Lombard”, ovvero la tendenza involontaria ad aumentare l’intensità della voce quando si è in presenza di un rumore forte che interferisce con la comprensione. Questo fenomeno è una caratteristica tipica del linguaggio umano e dei pipistrelli e si basa sulla percezione della comprensione del richiamo.

In merito alla scoperta, Ravignani ha dichiarato "I cuccioli di foca hanno un controllo più avanzato sulle loro vocalizzazioni rispetto a quanto ipotizzato fino ad ora. Questo controllo sembra essere già presente a poche settimane di età. Questo è sorprendente, poiché pochi altri mammiferi sembrano capaci di farlo. Ad oggi, gli umani sembrano essere gli unici mammiferi con connessioni neurali dirette tra la corteccia e la laringe".

"Questi risultati mostrano che le foche potrebbero essere la specie più promettente per trovare queste connessioni dirette e svelare il mistero della parola " conclude il ricercatore.

