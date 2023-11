A Manhattan, una scena degna di un film di fantascienza ha catturato l'attenzione dei passanti e infiammato i social: un liquido di un verde fluorescente, quasi fosforescente, sgorgava dalle viscere delle fogne, serpeggiando sulle strade vicino al World Trade Center.

La visione, che poteva sembrare preludio di un'invasione aliena o di un esperimento segreto sfuggito al controllo, ha suscitato stupore e una punta di apprensione tra i newyorkesi, con immagini che hanno rapidamente fatto il giro del web, scatenando congetture e teorie degne del miglior detective dell'insolito.

Ma, come spesso accade, la realtà è più prosaica dell'immaginazione: il misterioso fluido non era altro che un colorante tracciante, utilizzato comunemente per individuare perdite e tracciare il percorso delle acque nel complesso sistema idrico della città. Questo tipo di sostanza, nonostante l'aspetto spettacolare e fuori dal comune, è in realtà innocua e non rappresenta alcun pericolo per l'ambiente o per la salute pubblica, un dettaglio che, una volta chiarito, ha riportato la calma tra la popolazione.

Episodi simili si sono verificati in passato, come quando le rive della Laguna di Los Peñasquitos in California si colorarono di un rosa vivace a causa di un esperimento scientifico, o quando l'acqua dei rubinetti di una tranquilla cittadina canadese divenne improvvisamente rosa shocking per un disguido nel trattamento delle acque.

Questi eventi, sebbene possano sembrare allarmanti a prima vista, sono spesso innocui e fanno parte della routine di manutenzione e studio dei sistemi idrici. Alle volte si trovano ossa di neonati romani nelle fogne, altre volta slime verde.