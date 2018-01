Foldimate: in soli 4 minuti è in grado di piegare un intero bucato

Dopo la sua prima apparizione al CES 2017,presenta quest'anno a Las Vegas la nuova versione del suo elettrodomestico per piegare automaticamente il bucato.

È apparsa per la prima volta al CES dello scorso anno e ora si ripresenta a Las Vegas con una nuova versione e la stessa premessa di base: FoldiMate è una macchina per piegare automaticamente il bucato nel giro di 4 minuti. Foldimate è in grado di occuparsi di t-shirt, camicie, asciugamani e perfino pantaloni, ma fa fatica con la biancheria intima, calzini, grosse felpe con il cappuccio e indumenti per neonati. Che siano quindi camicie, magliette o asciugamani non importa, Foldimate è in grado di riconoscerli e di piegarli alla perfezione.

Foldimate dovrebbe essere disponibile a fine anno ad un prezzo di 980 dollari e sbarcherà sicuramente in Europa grazie alla partnership stretta con la BSH, l’azienda che produce elettrodomestici Bosch e Siemens per l’Europa. Un prezzo sicuramente non molto abbordabile, anche ma l'azienda sostiene di aver già ricevuto 8 mila pre-ordini dal lancio del sito a giugno 2016