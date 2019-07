Il piano nato da un meme: in 600 mila vogliono invadere l'Area 51 correndo come Naruto

In oltre 600.000 si sono dati appuntamento il prossimo 20 settembre davanti all'Area 51, una delle basi dell'aeronautica americana più misteriose e meglio difese degli Stati Uniti. La base è da decenni protagonista di diverse leggende metropolitane e proprio per questo si è guadagnata una fama decisamente sinistra.

Così, per puro gioco, un utente di Facebook si è chiesto che cosa potrebbe accadere se decine di migliaia di persone tentassero di superare i confini della base correndo all'impazzata come Naruto.

Sia chiaro, non è certo la prima volta che qualche curioso tenti l'impresa. Anzi. Secondo le autorità locali capiterebbe almeno un paio di volte al mese. In genere i civili che tentano di entrare senza autorizzazione vengono immediatamente fermati, e consegnati allo sceriffo locale. La multa prevista per l'infrazione normalmente ammonta a 600$.

Ma questa volta la natura ironica e demenziale dell'iniziativa ha catturato sia la curiosità che l'entusiasmo di davvero troppe persone. L'autore del post, un australiano di nome Jackson Barnes, ha infatti suggerito di superare i cancelli dell'Area 51e correndo come Naruto, ed ha addirittura presentato un rudimentale "schema d'attacco". E, nonostante lo stesso Barnes riveli la natura giocosa e per nulla seria della proposta — con tanto di "PS FBI è uno scherzo, non lo voglio fare veramente"—, il sospetto è che il prossimo 20 settembre più di qualcuno si presenterà davvero.

L'esercito americano, scrive Repubblica, fino ad oggi non ha mai dovuto aprire il fuoco contro i trasgressori dei rigidissimi divieti d'ingresso all'Area 51. Sicuramente non lo farà nemmeno in questa occasione, ma le forze dell'ordine —specie quelle degli Stati Uniti— hanno ben più di qualche strumento sgradevole (ma non letale) per disperdere le folle eccessivamente vivaci. Il rischio è che nel tentativo di reprimere questa bravata non eccessivamente brillante qualcuno si faccia male sul serio.



L'Area 51, secondo le leggende, custodirebbe alcuni reperti alieni recuperati dall'aeronautica. Un mito entrato di diritto nella cultura pop e che è stato più volte ripreso dai videogiochi e dal cinema, basti pensare al quarto capitolo della saga di Indiana Jones.