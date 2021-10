Folletto venduto telefonicamente da voci registrate: occhio alle chiamate truffa!

Nelle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni di telefonate ricevute da utenti italiani riguardanti la presunta vendita del Folletto. Vorwerk Italia, la società che produce l'aspirapolvere, ha voluto fare chiarezza ed ha spiegato che le chiamate degli ultimi giorni non sono autentiche.

Secondo quanto emerso, infatti, in molti nel momento in cui hanno sollevato la cornetta del telefono si sono trovati di fronte a telefonate con bot e voci registrate che promuovevano il Folletto. In alcuni casi le telefonate sarebbero avvenute ripetutamente, da vari numeri di telefono.

Vorwerk Italia, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito web ufficiale, ha spiegato che "tradizionalmente non contatta telefonicamente i propri clienti per promuovere la vendita dei prodotti Folletto, salvo temporanee iniziative di carattere eccezionale motivate dall’emergenza sanitaria in atto e dall’opportunità di ridurre i contatti di persona, e strettamente limitate alla clientela che abbia prestato il proprio consenso alle comunicazioni promozionali".

Nella fattispecie, vengono messi all'erta coloro che non sono clienti Folletto, ma anche coloro che hanno acquistato l'aspirapolvere. Le telefonate, infatti, non provengono direttamente dal consulente di vendita Folletto o l'ufficio commerciale competente per il territorio.

Vorwerk precisa che gli autori di tali telefonate non hanno a che vedere con Folletto e rimane assolutamente estranea da ogni acquisto effettuato con tale modalità. Nell'informativa antitruffa viene specificato che gli "acquisti così effettuati molto spesso riguardano prodotti non provenienti da Vorwerk che, pertanto, potrebbero non offrire i medesimi standard di sicurezza e qualità degli originali e, talora, possono addirittura rivelarsi contraffatti".

Viene anche ricordato che gli unici prodotti originali sono quelli acquistati tramite i consulenti di vendita Folletto, tramite l'eShop, i Vorwerk Point ed i centri autorizzati indicati sul sito web di Folletto.

Vorwerk ha anche segnalato il tutto alle Autorità competenti sul territorio nazionale.