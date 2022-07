Follia climatica in Italia: dopo il caldo estremo la grandine come palle da tennis

L'anticiclone africano, soprannominato a ragion veduta Apocalisse 4800, che ha messo in ginocchio il nostro Paese con caldo estremo ed una siccità senza precedenti, sta finalmente abbandonando l'Italia permettendo l'arrivo di aria più fresca. Purtroppo però, con il refrigerio è arrivata anche una perturbazione devastante. Ecco cosa è accaduto.

Nella giornata di oggi, 27 luglio, il maltempo che aveva raggiunto il Nord Italia nella giornata del 26, ha portato con sé una grandine devastante che ha colpito soprattutto alcune aree di Marche ed Abruzzo.

D'altronde, un'allerta meteo gialla era stata già diffusa nella giornata di ieri sulla base dei fenomeni meteo previsti su alcune zone del territorio italiano, ma nessuno avrebbe mai immaginato anche delle bombe di ghiaccio delle dimensioni di palle da tennis.

Tra le zone più colpite vi sono alcuni comuni del Teramano dove i residenti hanno preso d'assalto i social per condividere le immagini della grandine raccolta su balconi e giardini. Impressionanti palle di ghiaccio delle dimensioni quasi di una mano.

Senza contare i disagi dovuti ad allagamenti, alberi caduti e tetti danneggiati, come ad esempio all'ospedale Mazzini, sempre a Teramo, dove la forte grandinata ha causato il distacco di alcuni parti del controsoffitto proprio all’ingresso del pronto soccorso, che sono poi caduti sul camminamento attraversato da pubblico e pazienti.

Purtroppo, l’allerta meteo in Italia non è ancora finita poiché in vigore anche per la giornata di domani, 28 luglio. In questo caso però le regioni adriatiche del centro-sud potranno tirare un sospiro di sollievo, ma saranno invece in allerta gialla il Piemonte orientale, tutta la Lombardia, l’Alto Adige e la provincia di Belluno.

Le immagini in calce, tratte dalla pagina Facebook di Meteo Abruzzo, mostrano quanto sia stata impressionante la perturbazione di oggi.

Dalla siccità record in Nord Italia, al caldo estremo che non ha dato tregua per settimane a tutta la nostra penisola, fino a queste perturbazioni violente e devastanti. Davvero un'estate all'insegna del clima estremo.