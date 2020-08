Follia su eBay: in vendita iPad con Fortnite installato, a prezzi assurdi!

La guerra tra Fortnite, Apple e Google ha portato alla nascita di un fenomeno che per certi versi è assurdo. Come riportato dai colleghi di Wccftech, da qualche ora su eBay stanno spuntando degli iPad di Apple con su installato il gioco di Epic Games, a prezzi esageratamente alti!

E' il caso di un utente, che ha messo in vendita l'iPad 7 alla cifra di 900 Dollari, un rincaro che viene giustificato solo dalla presenza dell'applicazione al suo interno, che come noto non può essere installata su un dispositivo nuovo o rigenerato in quanto è stata rimossa da App Store.

L'iPad 7 ha un prezzo medio di 299 Dollari, ed i 900 Dollari richiesti in questo caso lo rendono più caro anche del nuovo iPad Pro da 11 pollici, ma abbiamo spiegato bene il motivo di questo aumento.

A ciò però si aggiunge anche il fatto che l'avvio di Fortnite non è garantito a vita: non è infatti escluso che in futuro Epic Games o Apple decidano di bloccarlo completamente. In quel caso, coloro che ci sono cascati, avranno speso quasi 1000 Dollari per un iPad, usato, che può essere acquistato nuovo a 300. Il gioco vale la candela? Non crediamo, ma siamo sicuri che molti alimenteranno questo mercato.