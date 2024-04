Follia Samsung Galaxy S24 Ultra: coupon Amazon ABBATTE IL PREZZO

Follia Amazon, è proprio il caso di dirlo. Il top del top in casa Samsung Galaxy S24 Ultra, è oggi protagonista assoluto con un coupon che taglia via ulteriori 150€ dal prezzo a cui è proposto - già scontato. Il coupon è applicabile sia per la variante da 256 GB di memoria sia per quella da 512 GB.

Il prezzo cala così vertiginosamente, passando dai già scontati 1356€ o 1538€ a seconda del taglio di memoria, ai 1206€ o 1388€. Un'affare davvero niente male per un prodotto che si posiziona semplicemente al top della categoria smartphone da diversi anni e che, quest'anno, viene aggiornato introducendo una caratteristica peculiare: l'IA.

Per il resto, Samsung Galaxy S24 Ultra è uno smartphone completo, dotato di ogni caratteristica al top. Dal pannello, fenomenale, Dynamic AMOLED con risoluzione QHD+, alle incredibili fotocamere, con la principale da addirittura 200 MP per scatti ultra dettagliati. Ma la vera killer feature, come specificato nella nostra recensione di Samsung Galaxy S24 Ultra, è il software e le sue funzioni di Intelligenza Artificiale.VAI SUBITO ALL'OFFERTA DI SAMSUNG S24 ULTRA 256 GB VAI SUBITO ALL'OFFERTA DI SAMSUNG S24 ULTRA 512 GB

Per potervi accaparrare Samsung Galaxy S24 Ultra a questo prezzo fenomenale vi basterà recarvi in pagina su Amazon e inserire il coupon GALAXY150. Solo così potrete assicurarvi uno sconto ulteriore di 150€. Inoltre, le versioni attualmente disponibili in sconto presentano all'interno della confezione, oltre allo smartphone, il caricatore. Vi consigliamo di approfittare di questo extra sconto, non sappiamo per quanto sarà ancora disponibile e se, nel caso, verrà rinnovato in futuro.

