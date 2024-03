La follia di Telegram per regalare il Premium agli utenti: a rischio la privacy?

Sono passati diversi mesi da quando Telegram ha lanciato l’abbonamento Premium, che richiede il pagamento di 5 Dollari al mese. Tuttavia, l’applicazione di messaggistica istantanea ha pensato ad un sistema per ottenerlo gratuitamente che definire assurdo sarebbe riduttivo.

Tutto ciò che devono fare gli utenti è mettere volontariamente a disposizione il loro numero di telefono per inoltre le password monouso. Un’idea terribile, che apre le porte a non pochi abusi e che pone diverse questioni sulla protezione della privacy degli utenti.

A scovare la novità è stato l’utente X AssembleDebug, il quale ha individuato alcuni dettagli del programma che poi ha pubblicato sulla versione inglese del proprio canale Telegram. A quanto pare, Telegram ha inserito una nuova sezione nei propri termini di servizio che parlano del nuovo programma “Access peer-to-peer”o P2PL, che attualmente è disponibile solo su Android ed in alcune località.

Gli utenti, aderendo a questo programma, accettano di consentire a Telegram di utilizzare il loro numero di telefono per inviare fino a 150 messaggi con la password OTP ad altri utenti che effettuano l’accesso al loro account. È previsto un numero minimo di OTP, ed in cambio si riceverà un codice regalo per l’abbonamento Premum di un mese. Ma ciò cosa vuol dire? Che il numero di telefono sarà visibile ed accessibile da tutti, il che apre le porte anche a potenziali abusi. Telegram però si lava le mani da qualsiasi responsabilità e nei termini legge che “di conseguenza, comprendi e accetti che Telegram non sarà responsabile per eventuali inconvenienti, molestie o danni derivanti da azioni indesiderate, non autorizzate o illegali intraprese da utenti che sono venuti a conoscenza del tuo numero di telefono tramite P2PL”. Un vero e proprio assist per gli spammer.

Su Samsung EP-TA800N 25W Caricabatterie a Ricarica Super Veloce, Po è uno dei più venduti di oggi.