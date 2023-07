La follia Twitter: Bluesky vola, Meta prepara la risposta e Musk esagera

Che una figura come Elon Musk sia in grado di mettere in atto operazioni improvvise è ormai ben noto, ma non esattamente tutti si aspettavano l'annuncio di un limite ai tweet che si possono leggere, arrivato come un colpo di fulmine (e secondo qualcuno potrebbe trattarsi della proverbiale "goccia che fa traboccare il vaso").

Il tweet in cui Musk annuncia la limitazione (tra l'altro, adesso Twitter richiede per forza un account per visualizzare i suoi contenuti) ha già raggiunto centinaia di milioni di visualizzazioni. La novità ha insomma fatto il giro del mondo in poche ore, attirando non poche critiche verso l'imprenditore e la sua gestione del social network dei cinguettii.

Non si tratta di certo della prima volta in cui Musk attira critiche, ma questa volta la reazione sembra essere più importante del solito, perlomeno nei primi momenti. Per intenderci, il social network Bluesky ha dovuto mettere in pausa le nuove registrazioni, secondo molti proprio per via dell'alto numero di persone che sta cercando un'alternativa a Twitter.

Nel frattempo, come indicato anche da The Verge, Meta sta preparando la risposta. Infatti, sul Play Store di Google è comparsa, un po' a sorpresa, una nuova applicazione chiamata Threads, che per ora non risulta scaricabile ma che sembra proprio una sorta di social network alternativo a Twitter (che mira a porre le basi sul già diffuso account Instagram). Mark Zuckerberg e soci potrebbero insomma voler sfidare Musk in questo contesto (prima dell'eventuale combattimento tra Zuckerberg e Musk).

In attesa di vedere se ci sarà un "rilascio rapido" di Threads vista la situazione, Musk sta continuando ad attirare l'attenzione su di sé mediante una tipologia di esagerazioni per cui ormai è conosciuto. Al netto della condivisione di alcuni tweet relativi a un suo account parodia, l'imprenditore si è "vantato" del numero di visualizzazioni ottenute dall'annuncio del limite di tweet leggibili, così come si è spinto a effettuare affermazioni sugli utenti di Twitter.

Musk ha infatti utilizzato un tweet per fare riferimento a una "trance profonda" in cui sarebbero alcuni utenti della piattaforma, invitandoli ad allontanarsi dallo smartphone per vedere gli amici e la famiglia. Insomma, più che rispondere alle critiche l'imprenditore sta ancora una volta attirando l'attenzione per via di tweet "in stile Musk".