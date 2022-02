Il fondale marino è pieno zeppo di interi rami di vita ancora da scoprire

I fondali marini sono sicuramente zone sconosciute da parte degli scienziati e, nonostante le ricerche degli ultimi anni stiano cercando di compensare l'enorme discrepanza dei nostri dati, secondo un nuovo studio queste zone pullulano di forme di vita sconosciute, che aiutano a regolare il clima terrestre.

Sequenziando il DNA dai sedimenti di acque profonde in tutto il mondo, gli esperti hanno scoperto che c'è almeno tre volte più vita sul fondo del mare di quanta ce ne sia più in alto nell'oceano (e ci sono, purtroppo, 15 milioni di tonnellate di microplastiche). Dato più incredibile, inoltre, è che quasi due terzi di quella vita non è stato ancora formalmente identificato. Ci sono molti lignaggi evolutivi sconosciuti, come intere famiglie di specie, in attesa di essere scoperti.

Il team di ricerca ha sequenziato il DNA da 418 campioni del fondo marino raccolti da tutti i principali bacini oceanici tra il 2010 e il 2016, confrontandoli con i dati del DNA esistenti dal resto dell'oceano. Gli addetti ai lavori non hanno cercato singole specie dal DNA, ma hanno invece cercato quelle che hanno chiamato varianti di sequenza per cercare i principali gruppi di specie, come famiglie o ordini.

La maggior parte del DNA del fondale marino non può essere assegnato a un gruppo noto sull'albero della vita, il che significa che apparteneva a una famiglia, un ordine o un altro gruppo tassonomico sconosciuto. Il team si è concentrato sul codice genetico di piccoli organismi "animali di dimensioni inferiori a un millimetro"; animali più grandi non sono stati sequenziati, quindi la ricchezza della vita in acque profonde è probabilmente persino maggiore.

Il fondale marino è un ambiente più complesso dell'oceano sovrastante e studi futuri sull'argomento sveleranno, giorno dopo giorno, sempre nuove scoperte. A proposito, sapete che c'è un progetto che mira a sondare il 100% dei fondali marini entro il 2030?