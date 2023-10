Sotto il fondale del Pacifico si nascondeva una placca tettonica sconosciuta

Alcuni ricercatori dell'Università di Utrecht hanno scoperto l’esistenza di una placca tettonica antica e sconosciuta che un tempo costituiva una grossa parte dell'Oceano Pacifico. La placca, chiamata Pontus, è stata scoperta dopo un’attenta analisi del fondale oceanico che circonda l’arcipelago delle Filippine.

Secondo la teoria della tettonica a placche, le placche oceaniche possono sprofondare in un processo chiamato subduzione. Al termine di questo lento fenomeno la placca può scomparire, ma i suoi frammenti possono comunque riaffiorare in alcuni punti della superficie terrestre come le dorsali oceaniche.

Gli autori del nuovo studio hanno scoperto che questo processo è avvenuto milioni di anni fa, nel pieno dell’Oceano Pacifico Occidentale. Utilizzando dati geologici, gli scienziati hanno ricostruito i movimenti della placca scomparsa tra il Giappone e la Nuova Zelanda. Ciò ha rivelato che Pontus è esistita per almeno 150 milioni di anni prima di scomparire nelle profondità della Terra, circa 120 milioni di anni fa.

Ma la prova fondamentale è stata trovata sul campo. A nord del Borneo, i ricercatori hanno infatti rinvenuto alcuni frammenti di roccia appartenenti alla placca perduta. I campioni dimostrano senza ombra di dubbio che Pontus non è nessuna delle placche che conoscevamo fino a oggi.

Le prime prove dell’esistenza di Pontus risalgono a più di 10 anni fa, quando alcuni scienziati avevano osservato dei disturbi nel segnale sismico che suggeriva la presenza di un’antica zona di subduzione nel pieno dell’Oceano Pacifico Occidentale.

Questa ricerca è stata quindi una conferma arrivata dopo anni di lavoro e ipotesi. Il risultato offre una nuova prospettiva sulla geologia della regione e avrà implicazioni significative per la comprensione delle dinamiche delle placche tettoniche.