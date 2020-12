I fondali marini potrebbero non essere più un segreto, grazie a questo nuovo metodo

Poiché è difficile, perfino ai giorni d'oggi, scrutare quello che si trova sotto la superficie dell'acqua, gli ingegneri della Stanford University hanno creato un metodo aereo per osservare gli oggetti che si trovano in profondità. Lo studio in questione è stato pubblicato sulla rivista IEEE Access.

Viene utilizzata una tecnica che sfrutta la luce e il suono. Questa nuova tecnologia potrebbe portare alla creazione di droni capaci di mappare il fondo dell'oceano ad alta risoluzione, un avanzamento non da poco, poiché renderebbe tutto più facile per gli studi dei biologhi marini, per le ricerche aeree su larga scala di relitti e per mappare soprattutto le profondità oceaniche.

"Il nostro obiettivo è sviluppare un sistema più robusto in grado di riprodurre immagini anche attraverso acque torbide", afferma Amin Arbabian, leader dello studio e professore associato di ingegneria nella Stanford's School of Engineering. Nonostante gli oceani rappresentino il 70% della superficie terrestre, solo una piccola parte delle loro profondità è catalogata con immagini e mappature ad alta risoluzione.

Le tecnologie attuali più comunemente utilizzate per l'imaging, infatti, perdono più del 99.9% di energia quando mappano i fondali, questo a causa di un effetto riflettente da un mezzo diverso (l'acqua). Allo stesso modo, la radiazione elettromagnetica, come microonde e segnali radar, perde anche una grande quantità di energia quando passa da un mezzo fisico a un altro.

Ciò significa che non possiamo mappare gli oceani dall'aria e dallo spazio nello stesso modo in cui possiamo mappare la terra. Qui entra in gioco il Photoacoustic Airborne Sonar System (PASS), che unisce la luce e il suono per rompere le interferenze tipicamente sperimentate ai confini aria-acqua. Attualmente gli esperti stanno ancora conducendo degli esperimenti di laboratorio, e si aspettano ben presto di utilizzare lo strumento sul campo.

Se dovesse dare buoni risultati, non passerà molto prima che si inizi a sondare le profondità abissali. Chissà quante scoperte verranno fatte esplorando questi misteriosi luoghi... noi non vediamo l'ora.