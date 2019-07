Il co-fondatore di Alienware Frank Azor è il nuovo chief architect of gaming di AMD

AMD ha fatto un acquisto da urlo, il cofondatore di Alienware —brand iperspecializzato in hardware per il gaming— Frank Azor è appena entrato a far parte della compagnia. Sarà il nuovo Chief architect of gaming, difficile pensare ad una posizione più azzeccata.

Lisa Su, Presidente e CEO di AMD ha annunciato la novità su Twitter congratulandosi con Frank Azor per il suo primissimo giorno di lavoro:

"Extremely happy to welcome @AzorFrank on his very first day @AMD. Frank is a powerhouse in the industry and we are thrilled to have him as our new chief architect of gaming solutions. Welcome Frank!", si legge infatti nel tweet.

Azor aveva annunciato l'allontanamento da Alienware ad inizio di luglio con un messaggio di ringraziamento postato nella community board del brand. All'epoca il co-fondatore aveva parlato della necessità di intraprendere una nuova sfida, dopo essere stato in Alienware per ben 21 anni. "The builder and creator in me is ready for the next challenge", aveva infatti scritto all'epoca.

Uno stato d'animo confermato anche nella risposta al tweet di Lisa Su: "Thanks @LisaSu. This is a huge opportunity to grow the gaming industry! I'm really excited to be part of the @AMD family".

Inutile ricordare il ruolo sempre più determinante di AMD all'interno del settore del gaming, soprattutto per quanto riguarda il B2B: la prossima generazione di console di Microsoft e Sony monteranno un chip AMD, non a caso.