Il co-fondatore di Apple Steve Wozniak: 'il Bitcoin è come l'oro'

Il co-fondatore di Apple, Steve Wozniak, ha affermato che il Bitcoin è l'equivalente digitale dell'oro e rappresenta un vero e proprio "Miracolo matematico". Le dichiarazioni di Woz sono state riprese da El Sol de Mexico e stanno già facendo il giro del web.

Il programmatore ha osservato che "l'oro è limitato e devi cercarlo; il Bitcoin è il miracolo matematico più incredibile. Non investo in Bitcoin, ma ci credo per il futuro”.

Che Wozniak fosse un appassionato di criptovalute non rappresenta certo una novità, visto che nel 2020 ha lanciato WOZX, un token sviluppato da una società da lui fondata chiamata Efforce.

Tuttavia, qualche anno fa Wozniak si era scagliato contro la blockchain, al punto che arrivò a definirla come una possibile bolla. Non si tratta però dell'unico esponente della Silicon Valley che ha dimostrato interesse nei confronti di questo mercato. Emblematico è infatti Elon Musk: il CEO di Tesla e SpaceX infatti ha più volte twittato a favore di Dogecoin e del Bitcoin, sebbene di recente abbia mostrato non poche perplessità in merito all'impatto ambientale del mining.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato a 33.560 Dollari, in calo dello 0,69% rispetto ad ieri, mentre Ethereum è a quota 2.106 Dollari.