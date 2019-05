Il fondatore di Huawei sicuro: 'la società non morirà'

Nella giornata di ieri il fondatore di Huawei, Ren Zhangfei, è stato intervistato da CCTV per cui ha parlato del livello d'istruzione della Cina, La discussione ovviamente si è anche spostata sulla guerra commerciale in corso con gli Stati Uniti e del ban di Trump.

Zhangefi ha risposto alle domande di un ospite in studio, il quale ha osservato che il mondo esterno è preoccupato per il futuro di Huawei. La risposta dell'imprenditore cinese è stata secca e si è detto certo del fatto che "Huawei non morirà" ed andrà avanti affidandosi alle proprie forze, sia umane che economiche. La metafora utilizzata è degna di nota: "non importa quali materiali verranno utilizzati per far volare l'aereo, che sia il metallo, la stoffa o la carta. L'obiettivo è mantenere l'aereo in cielo".

Evidentemente quindi già da tempo Huawei si sta preparando ad un'eventualità di questo tipo ed infatti sta sviluppando in house processori e sta sviluppando un sistema operativo proprietario che a giudicare da quanto riportato da vari siti potrebbe fare il debutto sul mercato già entro fine anno.

Nel corso del fine settimana Huawei ha anche pubblicato una serie di FAQ in cui spiega agli utenti cosa cambierà su smartphone Huawei ed Honor dopo il ban.