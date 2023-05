Il fondatore di Oculus Palmer Luckey ha provato Apple AR ed è rimasto impressionato

In aggiunta ai rumor su Apple AR pubblicati dal WSJ, arrivano i primi feedback sul visore che la società di Cupertino dovrebbe presentare alla WWDC 2023 del prossimo Giugno. A quanto pare il fondatore di Oculus, Palmer Luckey, ha avuto modo di provarlo.

In un breve ma significativo tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, Luckey afferma senza mezzi termini che “l’headset Apple è fantastico”, un chiaro sintomo di come abbia avuto modo di metterci le mani su in prima persona a ridosso del lancio.

Probabile che Luckey ed Apple abbiano stretto qualche accordo privato per farglielo testare, anche alla luce del ruolo importante che riveste per l’industria.

Ovviamente, l’endorsement di Palmer Luckey non è sinonimo di successo automatico per Apple AR, soprattutto alla luce delle stime emerse nelle scorse ore che parlano solo di 300mila unità spedite, a causa del prezzo elevato (si parla di 3000 Dollari) e del mercato che ancora non ha ingranato come sperato. Apple AR (o Reality Pro) potrebbe generare solo 900 milioni di Dollari di entrate con il primo modello, ma l’obiettivo di Tim Cook e soci è di utilizzarlo per entrare nel settore: i guadagni dovrebbero infatti essere rappresentati dai futuri prodotti per la realtà aumentata e virtuale.