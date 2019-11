Il co-fondatore di Wikipedia lancia un social network alternativo a Facebook e Twitter

Jimmy Wales, co-fondatore di Wikipedia, vuole provare a "sfidare" i colossi del mercato dei social network lanciando un nuovo servizio che punta tutto sulla qualità dei contenuti e sulla trasparenza.

Stando anche a quanto riportato da Engadget, Wales ritiene che l'attuale modello di business di social network come Facebook e Twitter possa portare a delle situazioni spiacevoli. "Il modello di business delle società del mondo social media, basato sulla pura pubblicità, è problematico. [...] Alla fine i veri vincitori sono i contenuti di bassa qualità", ha dichiarato il co-fondatore di Wikipedia ai microfoni del Financial Times.

Per questo motivo, Wales ha lanciato WT:Social, un social network basato sulla condivisione di articoli. La sua peculiarità? È finanziato tramite le donazioni degli utenti e non attraverso le pubblicità. Inoltre, WT:Social mostra in prima pagina i contenuti in base alla loro data di pubblicazione e senza alcuna distinzione (quindi niente posizionamenti in base alla "popolarità" dei post e agli annunci pubblicitari).

Insomma, la volontà di Wales sembra quella di voler dare vita a un social network che si "autosostiene" tramite le donazioni e non utilizza i dati degli utenti per scopi pubblicitari. Inoltre, il co-fondatore di Wikipedia ha aggiunto: "Daremo vita ad un ambiente in cui le persone che si comportano male vengono 'rimosse' perché è giusto, non perché improvvisamente gravano sui nostri profitti".

Stando a quanto riportato da diverse fonti internazionali, WT:Social sarà gratuito, ma per il momento bisogna iscriversi a una lista d'attesa, donare o invitare amici per poter accedere. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al sito ufficiale di WT:Social.