Il fondatore di Wikipedia propone lo sciopero dei social il 4 e 5 Luglio

Quarantotto ore di disconnessione dai social. E' questa la proposta lanciata da Larry Sanger, uno dei fondatori di Wikipedia, che spera di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di un sistema decentralizzato, che vede gli utenti proprietari dei loro dati.

L'idea è stata avanzata a supporto della "Dichiarazione di Indipendenza Digitale" pubblicata sul proprio sito web ufficiale qualche giorno fa e che ha già raccolto quasi un migliaio di adesioni.

Nella dichiarazione allegata si legge che "il 4 e 5 luglio le persone con delle rimostranze da fare nei confronti dei social media faranno sciopero. Stiamo per flettere i nostri muscoli e domandare che le giganti e manipolative corporation ci restituiscano il controllo sui nostri dati, sulla privacy e sulle esperienze".

Il sistema immaginato da Sanger prevede che i social lavorino come i vari siti web o servizi di posta elettronica e blog, facendo da fornitori di servizi "neutri", e dando agli utenti il completo controllo dei dati.

La chiamata alle armi di uno dei padri dell'enciclopedia libera più popolare al mondo prevede che gli utenti non utilizzino i social network in uno dei due giorni, pubblicando sui rispettivi profili solo post in cui spiegano l'iniziativa e mostrano la loro adesione. Tutti i tweet di Sanger sono conditi dagli hashtag #SocialMediaStrike e #DecentralizeSocialMedia.