Co-fondatore di Wikipedia vende NFT della prima modifica nell'enciclopedia

Dopo l’asta dell’NFT con il codice sorgente del World Wide Web, conclusasi con la cifra di 5,4 milioni di Dollari, ora è un’altra pietra miliare dell’Internet come lo conosciamo oggi a divenire un NFT in vendita: si tratta della prima modifica all’enciclopedia libera Wikipedia, messa all’asta dal co-fondatore della piattaforma, Jimmy Wales.

L’NFT in vendita è l’immagine che vedete in calce all’articolo, o meglio l’autentica pagina Web di Wikipedia come è nata: “Quello che vedi visualizzato è come Wikipedia era nel momento in cui ho configurato il software”, ha dichiarato Wales a The Verge.

Si tratta di un pezzo storico che ha definito le basi dell’Internet moderno, esattamente come nel caso del codice sorgente del primo browser Web messo in vendita come NFT da Sir Tim Berners-Lee, il quale ha donato i proventi in beneficienza. Lo stesso intento ha anche Jimmy Wales, il quale ha già affermato di dare i fondi a cause di beneficienza e alla piattaforma WT.Social, social network esclusivamente sostenuto da donazioni che lo stesso Wales ha lanciato nel 2019.

Il token sarà disponibile presso la casa d'aste Christie's dal 3 al 15 dicembre 2022 e sarà venduto assieme all’iMac in colore Strawberry usato proprio dal co-fondatore di Wikipedia durante il lancio dell’enciclopedia.

Giusto nella giornata di ieri, invece, Snoop Dogg ha lanciato l’NFT “Decentral Eyes Dogg” vendendolo all’asta per centinaia di migliaia di euro.