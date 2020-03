Perfino sotto il fondo dell'oceano è stata trovata della vita microbica

Ormai è noto a tutti: la vita sulla Terra si trova davvero dappertutto, da luoghi completamente inospitali alle profondità oceaniche. Possono sembrare piccoli e fragili, ma i microrganismi hanno colonizzato il nostro pianeta. Un recente studio, pubblicato su Nature, ha trovato queste creature all'interno della crosta inferiore della Terra.

"La crosta oceanica inferiore è una delle ultime frontiere dell'esplorazione per la vita sulla Terra", afferma la microbiologa Virginia Edgcomb della Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI). I geologici, infatti, hanno analizzato campioni di roccia prelevati dalla Atlantis Bank, una cresta sottomarina nell'Oceano Indiano.

In questo luogo, il magma lungo una faglia sollevava gli strati di terra sopra di esso, esponendo la crosta inferiore verso l'oceano, e consentendo agli scienziati un accesso più facile a uno strato geologico solitamente bloccato sotto i basalti della crosta superiore. Qui, immersi nel magma freddo e raffreddato, a 750 metri sotto il fondo dell'oceano, i ricercatori hanno scoperto dei microbi.

Questi microrganismi comprendono i chroococcidiopsis, una specie di cianobatteri (estremofili) noti per la loro capacità di vivere in condizioni estreme e un genere di batteri chiamati pseudomonas, noti per i diversi modi in cui possono metabolizzare l'energia. Numerosi estremofili sono autotrofi, cioè producono autonomamente il proprio cibo, come fanno le piante dalla luce solare. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che parte di questi microbi della crosta inferiore non sono così autosufficienti.

L'analisi delle attività enzimatiche, dei biomarcatori lipidici e delle espressioni geniche ha permesso ai ricercatori di determinare "l'alimentazione" di questi organismi. Quest'ultimi, infatti, si stanno probabilmente nutrendo di frammenti di molecole organiche, come frammenti di amminoacidi e tracce di grassi, che filtrano con acqua attraverso fessure nella crosta oceanica. Questi "microrganismi riciclano e immagazzinano in modo efficiente i composti organici disponibili", scrivono infine i membri del team dietro lo studio.