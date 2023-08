Una fontana di diamanti dalla Terra? Potrebbe accadere dopo un'eruzione, ecco come

Se stavate cercando un metodo per andare a caccia di diamanti, avete trovato quello che fa per voi (più o meno). Secondo un nuovo studio infatti, lo spaccamento dei supercontinenti avvenuto in passato potrebbe aver creato delle eruzioni in grado di lanciare fontane di diamanti dalla superficie.

Come sappiamo, il numero di diamanti intrappolato nella crosta terrestre è impressionante; molti di essi si trovano a profondità estreme, fino a 150km sotto la superficie.

Qui possiamo trovarli sotto forma di una roccia vulcanica nota come kimberlite (la base di molti diamanti). Questi minerali sarebbero stati espulsi, in passato, attraverso potenti eruzioni vulcaniche, raggiungendo in alcuni casi una velocità di 133km orari. Il climatologo Thomas Gernon fa inoltre notare come queste esplosioni avrebbero creato gas e polvere simili ad un'eruzione del Vesuvio.

Secondo i ricercatori, le espulsioni di kimberlite avvengono principalmente durante i periodi di grossi spostamenti tettonici, come ad esempio lo spaccamento della Pangea. Stranamente però, le eruzioni sarebbero avvenute nella zona interna delle terre piuttosto che ai limiti delle spaccature.

Per capire esattamente cosa porti le eruzioni a concentrarsi all'interno delle masse terrestri, i ricercatori si sono serviti di simulazioni al computer della crosta e del mantello superiore; ciò ha mostrato loro che quando le placche tettoniche si allontanano, la crosta continentale si appiattisce. Questa instabilità si trasferisce poi in altre zone, migrando per chilometri verso l'interno.

In questo modo le rocce si mescolano con grandi quantità di acqua e diossido di carbonio intrappolati all'interno, insieme a minerali di kimberlite (e diamanti). Il risultato? Un miscuglio pronto a creare un'enorme esplosione, similmente ad una bottiglia di champagne agitata.

Secondo Thomas Gernon, questa scoperta potrebbe essere utile nella ricerca di depositi di diamanti ancora sconosciuti.