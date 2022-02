I Foo Fighters sbarcano nel Metaverso: concerto del Super Bowl live su Horizon Venues

I Foo Fighters sbarcano nel Metaverso in occasione del Super Bowl di domenica prossima. La band di Dave Grohl, tramite il suo account ufficiale Instagram ha annunciato che terrà un concerto su Horizon Venues domenica prossima, che potrà essere seguito da tutti i fan tramite Meta Quest.

"I Foo Fighters adorano le sfide, dal suonare sui più grandi palchi del mondo ai club più piccoli, alla realizzazione di film e miniserie... Abbiamo praticamente fatto tutto" ha affermato l'ex batterista dei Nirvana, il quale si è detto entusiasta per questo nuova nuova sfida.

Lo spettacolo prenderà il via subito dopo la fine della partita, e potrà essere visto su Facebook, Instagram e sull'app Horizon Venues. Gli utenti dotati del visore potranno godere di un'esperienza a 180 gradi e, come spiegato dalla stessa band, avranno la possibilità di assistere ad un concerto come se stessero in prima fila.

Con il passare dei mesi, insomma, sono sempre più i grandi marchi e band che stanno abbracciando il Metaverso. Proprio qualche settimana fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia che anche il Real Madrid sarebbe pronto ad abbracciare il Metaverso, con una versione digitale dello stadio Bernabèu.

Per Meta si tratta di un'ottima notizia, che arriva dopo la turbolenta giornata di ieri dove ha minacciato la chiusura di Facebook ed Instagram in Europa.