La Food and Drug Administration approva il primo test per il coronavirus a domicilio

Trovare dei test per diagnosticare il COVID-19 sembra essere difficile da tutte le parti: così LabCorp ha annunciato che il suo nuovo kit di test "Pixel", capace di effettuare il test direttamente a casa propria, ha ricevuto la prima autorizzazione di emergenza (EUA) dalla Food and Drug Administration (FDA).

LabCorp è la prima compagnia a ottenere l'approvazione provvisoria, probabilmente perché non si tratta di un kit di test completo. Gli utenti, infatti, dopo aver raccolto un campione tramite un tampone nasale, lo dovranno sigillare in un contenitore speciale e spedirlo direttamente ad una struttura LabCorp.

Il test condotto sul campione è lo stesso svolto nei laboratori di tutto il mondo: si basa sulla RT-PCR (reazione a catena della polimerasi) per trasformare l'RNA in DNA e cercare sequenze corrispondenti alla SARS-CoV-2. Ovviamente, un risultato positivo di questo test indica che l'utente ha un'infezione da coronavirus attiva. Attualmente, la Food and Drug Administration sta lavorando con altre aziende alla certificazione di questi test a domicilio, alcune delle quali vogliono offrire test sierologici. Questi esami cercano anticorpi nel sangue che possono indicare se una persona ha o ha precedentemente avuto il COVID-19.

LabCorp offre già kit di raccolta a domicilio per vari test come il colesterolo, il diabete e il cancro al colon. Il kit per individuare il nuovo coronavirus costerà 119 dollari e ha attualmente un numero limitato di kit disponibili, e sta dando la priorità agli operatori sanitari e ai soccorritori. Con test affidabili, i funzionari della sanità pubblica potranno utilizzarli per identificare i soggetti maggiormente a rischio di infezione.