Forbes pubblica la Hall of Shame: che smacco per Sam Bankman-Fried

Al netto della questione migliori under 30 di Forbes, la popolare rivista statunitense di economia ha deciso anche di soffermarsi su quelle figure che non hanno invece dato un esempio positivo. Sì, avete capito bene: è stata pubblicata la cosiddetta Hall Of Shame.

A tal proposito, come fatto notare anche da The Verge, nella giornata del 28 novembre 2023 è stata resa nota quella che la stessa Forbes indica come la "classifica" delle "10 persone più dubbie di sempre a raggiungere la lista dei 30 under 30". In parole povere, si fa riferimento a delle figure che col senno di poi sarebbe probabilmente stato meglio non inserire, visto quanto si sarebbe scoperto più avanti nel corso degli anni. Riportiamo di seguito la lista.

La Hall Of Shame di Forbes

Sam Bankman-Fried, CEO di FTX.

Caroline Ellison, Co-CEO di Alameda Research.

Charlie Javice, Founder di Frank.

Nate Paul, Founder di World Class Capital Group.

Martin Shkreli, Founder di MSMB Capital.

Cody Wilson, Founder di Defense Distributed.

James O'Keefe, Founder di Project Veritas.

Phadria Prendergast, Editor-in-Chief di Women Of the City Magazine.

Steph Korey, Co-founder di Away.

Lucas Duplan, Founder di Clinkle.

Insomma, di certo Forbes non le ha mandate a dire con questa Hall of Shame. Per il resto, potreste volervi rinfrescare la memoria sulla storia di FTX e Sam Bankman-Fried, se non avete seguito per bene quanto accaduto all'ormai ex "re" del mondo delle criptovalute.