Il forcipe, storia di controversie e innovazione nel mondo dell'ostetricia

Il forcipe ostetrico è uno strumento largamente utilizzato ad oggi in ostetricia, basti pensare che nel Regno Unito, circa una donna su otto ha un parto assistito mediante l'utilizzo di strumenti come questo. L’invenzione del forcipe e l’affermazione di questo strumento in ambito ostetrico nascondono una storia molto particolare.

L’inventore del forcipe fu Peter Chamberlen, un barbiere chirurgo con un forte interesse per l'ostetricia. Pur di detenere questo primato, la famiglia Chamberlen mantenne segreta l’invenzione per circa due secoli con l’intento di fondare un collegio di ostetriche, idea che fu però respinta dal Collegio dei Medici nel 1647.

I Chamberlen cercarono più volte di trarre profitto dalla loro invenzione e per preservare l’esclusività del loro prodotto, prima di un parto facevano trasportare il forcipe in una grande scatola dorata, bendavano gli occhi della donna in travaglio e allontanavano tutte le altre persone presenti.

In passato, il parto era spesso molto rischioso, soprattutto per le donne meno abbienti ed inoltre vi era una forte riluttanza ad utilizzare il forcipe ostetrico.

Esempio emblematico ne fu il tragico caso della Principessa Charlotte del Galles, il forcipe era disponibile durante il suo travaglio di oltre 50 ore e non fu utilizzato, causando la morte della principessa e del neonato.

William Smellie, fu un medico scozzese ad oggi considerato un pioniere nel campo dell'ostetricia, egli modernizzò il forcipe dei Chamberlen e lo adattò meglio all'anatomia femminile.

Nonostante ciò, Smellie affrontò numerose critiche poiché l'ostetricia era una professione a prevalenza femminile e molte pazienti ritenevano improprio che gli uomini assistessero le donne durante il parto.

L'ostetricia e l'uso di strumenti medici non erano regolamentati adeguatamente, in particolare tra le classi lavoratrici, che spesso dipendevano da ostetriche non qualificate. Questa mancanza di regolamentazione portò a incidenti e morti evitabili. Solamente con l’introduzione del Midwives Act del 1902 la professione ostetrica è stata legalmente riconosciuta e regolamentata, migliorando notevolmente le pratiche ostetriche e l'istruzione in materia nel Regno Unito.

Il forcipe ha salvato molte vite, ma è un peccato pensare a quante ne avrebbe potute salvare se non fosse stato soggetto ad avidità, sessismo e classismo.