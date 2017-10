Ford Smart Benches, panchine smart con ricarica wireless e Wi-Fi

hanno annunciato un’importante novità che prende il nome di "". Panchine sviluppate per rimanere connessi e per poter ricaricare i propri dispositivi in modalità wireless.

Ford in collaborazione con la startup Strawberry Energy ha installato a Londra le prime Smart Benches, panchine dove è possibile sedersi e riposarsi, ma anche effettuare la ricarica dei propri dispositivi (in modalità wireless o tramite cavo USB) e connettersi a Internet gratuitamente. L'energia immagazzinata e distribuita è di origine solare.

La collaborazione prevede l’installazione di 20 Ford Smart Benches che consentiranno di monitorare l’inquinamento acustico, il livello di anidride carbonica nell’aria, l’umidità e la temperatura. I dati saranno consultabili tramite l’app ufficiale di questo progetto. Infine, coloro che utilizzeranno queste nuove panchine urbane potranno anche effettuare donazioni a favore di organizzazioni di beneficenza.