Ford: la Mustang Bullitt in edizione limitata arriva in Italia

La Mustang GT di Ford protagonista dell'incredibile e leggendario inseguimento che ha come protagonista Steve McQueen mentre insegue due sicari per le strade di San Francisco, è pronta ad approdare in Italia.

Per celebrare il 50° anniversario del leggendario film, come vi abbiamo raccontato ampiamente su queste pagine, infatti, Ford ha creato Mustang BULLITT.

L’edizione limitata, ordinabile da oggi in Italia, è costituita da soli 68 esemplari che montano il mitico motore V8 5.0, aggiornato ad hoc per Mustang BULLITT, con Open Air Induction System, collettore di aspirazione, corpi farfallati da 87 mm e calibrazione del modulo di controllo del powertrain della Shelby Mustang GT350, in grado di “sprigionare” 459 CV e 529 Nm di coppia.

In omaggio all’iconica protagonista del film, Mustang BULLITT è disponibile solo nella tonalità Dark Highland Green e arricchita da dettagli per gli interni, come il pomello bianco per la leva del cambio e il badge numerato, e per gli esterni, come le cromature per la griglia, i cerchi in alluminio in stile Torq Thrust da 19’’ e le pinze rosse per i freni Brembo.

E’, inoltre, equipaggiata con un cambio manuale a sei rapporti e la nuova tecnologia rev-matching di Ford, che utilizza il sistema di controllo elettronico del motore per sincronizzare l’acceleratore mentre il guidatore scala la marcia verso il basso, facendo corrispondere la velocità di rotazione del motore a quella del rapporto selezionato, per cambi di marcia fluidi e precisi.

Il sistema audio premium B&O PLAY da 1.000 WATT offre un’esperienza d’ascolto straordinaria, grazie ai 12 diffusori ad alte prestazioni tra cui il subwoofer per bassi profondi e nitidi, che garantiscono una distribuzione uniforme del suono in tutto l’abitacolo.

All’interno si respira l’atmosfera distintiva della hero car arricchita da elementi unici per questi 68 esemplari: sedili RECARO con rivestimento in pelle di colore nero e cuciture verdi a contrasto. Di serie, inoltre, le sospensioni adattive MagneRide, in grado di gestire in tempo reale eventuali mutamenti delle condizioni della strada e la tecnologia di regolazione del sound dello scarico (Active Valve Performance Exhaust), che conferiscono all’auto il suono tipico dell’edizione originale.

Da oggi i 68 esemplari possono essere ordinati presso i FordStore dopo aver compilato il modulo sul sito ford.it nella pagina dedicata.