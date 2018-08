Ford porta in Europa il suo pick-up più 'cattivo', il Ranger Raptor

Direttamente dalla Gamescom di Colonia, Ford annuncia l'arrivo in Europa del suo pick-up più aggressivo: il Ranger Raptor. Il motivo dell'annuncio in una sede così insolita? Il Raptor è una delle auto disponibili nel racing game di Microsoft Forza Horizon 4.

Vera e propria bestia da fuori strada, il Raptor ha un 2.0 EcoBlue biturbo diesel da 213 CV e 500 Nm. Il pick-up americano, che arriverà da noi nell'estate del 2019, presenta un cambio automatico a 10 rapporti, oltre che un sistema di trazione integrale con Terrain Management System: la vettura può districarsi tra ben sei diverse modalità tra cui Sport, Erba, Roccia e Fango/Sabbia — a seconda del tipo di terreno in cui ci si trova.

Pneumatici BF Goodrich 285/70 e cerchi da 17 pollici. Il sistema frenante vede nella parte anteriore le pinze freno a doppio pistone; i dischi sono, invece, da 332 mm sia all'anteriore sia al posteriore.

Per quanto riguarda il lato tech: un infotainment da 8'' compatibile con Android Auto e Apple CarPlay accompagnerà i possessori di questa vettura Ford nelle loro avventure più estreme. Diverse le chicche a servizio di stabilità ed esperienza di guida, come la Roll Mitigation Function, l'Hill Descent Control e il Load Adaptive Control, oltre che fendinebbia a Led e condotti per migliorare sensibilmente il flusso d'aria. Parafanghi frontali e pedane laterali sono poi state progettate per garantire al veicolo una massima resistenza nei fuoristrada più impegnativi.