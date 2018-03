Ford presenta la nuova Mustang, ancora più veloce e tecnologica

presenta la nuovaper il mercato europeo, con un nuovo elegante design, motori e sospensioni aggiornati, tecnologie di assistenza alla guida innovative e molte inedite possibilità di personalizzazione per l’iconica hero car dell’Ovale Blu.

Disponibile in versione fastback e convertible, l’inconfondibile profilo della hero car si presenta con un aspetto più elegante e sportivo, reso ulteriormente sinuoso dai fari a LED e da una rinnovata cartella colori che prevede 11 tonalità per la carrozzeria degli esterni, oltre a nuove opzioni per le finiture dei cerchi in lega.

La nuova Mustang sarà più veloce che mai, con un motore V8 5.0 da 450CV, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 4.3’’, abbinato a un nuovo cambio automatico a 10 rapporti. La trasmissione manuale a 6 rapporti saà equipaggiata con la nuova tecnologia rev-matching di Ford, per downshift più fluidi.

Messa a punto per soddisfare le aspettative di guida degli automobilisti europei, il divertimento alla guida della nuova Mustang sarà garantito dalla presenza dei nuovi ammortizzatori MagneRide e dalle funzioni Drive Modes, che ora includono anche la modalità personalizzabile My Mode. La nuova tecnologia di regolazione del sound dello scarico (Active Valve Performance Exhaust) offre l’innovativa modalità Good Neighbour, per una guida più silenziosa in fasce orarie sensibili ai rumori.

Le tecnologie di assistenza alla guida, disponibili a bordo della nuova Mustang, che migliorano i momenti trascorsi al volante infondendo una maggiore tranquillità, annoverano il dispositivo di frenata automatica d’emergenza con assistenza pre-collisione e riconoscimento dei pedoni (Pre-Collision Assist with Pedestrian Detection) e il mantenimento della corsia di marcia (Lane Keeping Aid). Le raffinate caratteristiche degli interni completamente rinnovati, presentano materiali morbidi al tatto e un quadro strumenti digitale LCD da 12 pollici, per un’esperienza distintiva e unica.

La nuova Mustang permetterà ai clienti europei di beneficiare di una vasta gamma di tecnologie di assistenza alla guida, tra cui il sistema di frenata automatica d’emergenza con assistenza pre-collisione e riconoscimento dei pedoni (Pre-Collision Assist with Pedestrian Detection) in grado di riconoscere la presenza di persone in prossimità dell’auto ed evitare così gli incidenti o ridurne, in ogni caso, l’entità.

La nuova generazione della hero car, disporrà, per la prima volta, del controllo adattivo della velocità di crociera (Adaptive Cruise Control) e del monitoraggio della distanza di sicurezza (Distance Alert), in grado di supportare i conducenti nel mantenere una distanza adeguata rispetto al veicolo che li precede. Le dotazioni tecnologiche si completano con l’avviso di superamento corsia (Lane Departure Warning), che avverte il conducente distratto del superamento della linea che delimita la propria corsia, e il mantenimento della corsia di marcia (Lane Keeping Aid), che interviene sulla coppia applicata al volante per riportare il veicolo in corsia. L’innovativa gamma di tecnologie contribuirà alla valutazione positiva dell’Euro NCAP.

Il quadro strumenti LCD da 12 pollici è personalizzabile e consente di visualizzare le informazioni necessarie sulla base delle diverse modalità di guida, come accade a bordo della super car Ford GT, permettendo al guidatore, in base alla modalità scelta, di ottenere il massimo delle performance da ogni esperienza, al volante. Il quadro strumenti è in grado di riconfigurarsi automaticamente in base alla modalità di guida e il conducente potrà scegliere di visualizzare le informazioni in 7 diverse colorazioni.

La nuova Mustang definirà nuovi standard di connettività, intrattenimento e comunicazione grazie al SYNC 3, il sistema di connettività e comandi vocali Ford che permette di gestire smartphone, sistema audio, navigatore e funzioni del climatizzatore e si avvale di un nuovo touch-screen capacitivo da 8 pollici, più veloce e reattivo, con funzione pinch & swipe. Il sistema di intrattenimento e comandi vocali SYNC 3 è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto™.

In occasione del Geneva MotorShow Ford ha presentato la Mustang BULLITT Limited Edition, che rende omaggio alla leggendaria Mustang GT fastback protagonista, insieme a Steve McQueen, dell’omonimo film del 1968 della Warner Bros. Disponibile nelle tonalità Shadow Black e nel classico Dark Highland Green, è equipaggiata con un motore 5.0 V8 potenziato, in grado di “sprigionare” 464 CV e 529 Nm di coppia, abbinato esclusivamente alla trasmissione manuale.