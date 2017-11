Ford e Zoyte insieme per le auto elettriche, joint venture da 756 milioni

Ford Motor, insieme alla società cinese Zotye auto, hanno deciso di investire 756 milioni di Dollari in una joint venture 50-50 focalizzata interamente sulla produzione di veicoli elettrici. L’annuncio è arrivato questa mattina.

La joint venture, battezzata Zotye Ford Automobile Co, prevede di mettere su una fabbrica nella provincia di Zhejiang, per poi vendere le vetture sotto il brand cinese, andando a posizionarsi in un mercato che potrebbe diventare fondamentale per lo sviluppo del settore automobilistico elettrico, vista la popolazione.

Zotye Ford introdurrà una nuova famiglia di veicoli completamente elettrici, ed “esplorerà soluzioni di connettività e servizi di mobilità innovativi per una nuova generazione di clienti cinesi”.

L’accordo è stato firmato durante la visita del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ed ha un valore di circa 9 miliardi di Dollari.

Per la Cina si tratta di un’occasione storica per ridurre l’inquinamento atmosferico, ormai divenuto un problema serissimo.