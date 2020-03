Questa foresta di alghe del Sud America non è cambiata di una virgola dagli anni '70

Recentemente, un gruppo di scienziati è tornato a visitare delle foreste sottomarine di alghe al largo del Sud America. Questo luogo non veniva esplorato dal lontano 1973 e, nonostante ciò, l'ecosistema è praticamente rimasto invariato. Secondo gli esperti, possiamo imparare da questo luogo importanti lezioni di conservazione.

Foreste di alghe come queste sono minacciate dai cambiamenti climatici e dall'attività umana, anche se gli esploratori hanno scoperto che questo particolare tratto aveva lo stesso numero di alghe, ricci di mare e stelle marine come nei primi anni '70. Inoltre, i ricercatori non hanno notato alcun segno di "urchin barren", un tipo dannoso di ricci di mare non controllato che è stato avvistato in altre foreste di alghe e che può rapidamente ridurre i livelli di quest'ultime.

"Le foreste di alghe dell'estrema punta del Sud America sono tra le più incontaminate della Terra e non sono cambiate sostanzialmente dai primi anni '70, quando sono state esaminate per la prima volta", afferma l'oceanografo Alan Friedlander, della National Geographic Society. "Il riesame di questa remota regione è incredibilmente prezioso in questa epoca di cambiamenti climatici e ci consente di comprendere meglio come funzionano questi ecosistemi in assenza di impatti umani diretti".

Ad aver tenuto questo luogo "fossilizzato" sono stati diversi fattori: la posizione remota, la mancanza di attività umana nell'area e i mari agitati circostanti. Studiando questi habitat, gli scienziati sperano di trovare un modo per preservarli. "Questa regione è uno degli ultimi rifugi globali per gli ecosistemi delle foreste di alghe e supporta grandi popolazioni di uccelli marini e mammiferi marini e ha un alto valore di biodiversità a causa dell'elevato endemismo e della composizione unica della comunità", concludono i ricercatori nel loro documento.