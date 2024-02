La foresta amazzonica sembra essere sulla via del collasso entro il 2050

In Amazzonia, si cela una crisi imminente che potrebbe trasformare radicalmente il volto della Terra come lo conosciamo. Questo polmone verde, custode di oltre il 10% della biodiversità mondiale e baluardo contro il riscaldamento globale grazie alla sua capacità di immagazzinare carbonio, è sotto assedio.

Una serie di pressioni, dalla deforestazione agli incendi, dalle siccità alle temperature in aumento, stanno erodendo la resilienza di questa foresta millenaria, portandola sull'orlo di un punto di non ritorno. Secondo recenti studi, entro il 2050, una parte significativa dell'Amazzonia potrebbe subire uno stress tale da innescare un collasso ecologico su larga scala, con il rischio che cessi di assorbire carbonio, aggravando ulteriormente il riscaldamento globale.

La ricerca, che si avvale di modelli informatici e osservazioni storiche, suggerisce scenari in cui vasti tratti dell'Amazzonia potrebbero trasformarsi in savane o in foreste degradate, con una biodiversità ridotta e dominata da specie invasive. Questa prospettiva non solo prefigura un futuro in cui il cuore verde del nostro pianeta batte più debole, ma solleva anche un campanello d'allarme per l'intera umanità.

La siccità senza precedenti che ha recentemente colpito la regione, lasciando fiumi prosciugati e comunità isolate, è solo un assaggio di ciò che potrebbe diventare la norma nelle prossime decadi. La lotta contro il cambiamento climatico e la deforestazione non riguarda solo i paesi amazzonici ma è una responsabilità globale, un impegno che richiede azioni concrete e immediate.