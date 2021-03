La foresta amazzonica si sta ritorcendo contro di noi, ma per colpa nostra

La più grande foresta pluviale tropicale del mondo, l'Amazzonia, se la sta vedendo davvero brutta ultimamente. Il motivo è presto detto: tra incendi, siccità e disboscamenti, il "polmone del mondo" è stato messo in ginocchio. Adesso, una nuova ricerca ha scoperto che queste implicazioni sono più gravi del previsto.

La foresta sta rilasciando più gas che intrappolano il calore (e quindi peggiorano il cambiamento climatico) di quanto ne stia riuscendo ad immagazzinare nelle piante e nel suolo. Ciò significa, in poche parole, che molto probabilmente l'Amazzonia sta contribuendo a riscaldare l'atmosfera terrestre, e si prevede che l'effetto sarà destinato ad aumentare.

La nuova ricerca, pubblicata sulla rivista Frontiers in Forests and Global Change, considera tutti i gas che riscaldano il clima, che attraversano il bacino amazzonico, e valuta gli impatti diretti delle attività umane su uno dei più grandi depositi di carbonio sulla Terra. "Abbattere la foresta sta interferendo con il suo assorbimento di carbonio; questo è un problema", ha dichiarato al National Geographic l'ecologista e autore principale dello studio Kristofer Covey, dello Skidmore College di New York.

La foresta amazzonica, infatti, ha visto una siccità prolungata che ha aumentato il numero di incendi, una deforestazione indotta dall'industria senza precedenti (fenomeno che elimina migliaia e migliaia di chilometri quadrati di foresta ogni anno), insieme alla costruzione di dighe, pratiche minerarie estrattive, inondazioni stagionali, forti tempeste e lo sfruttamento del suolo.

Esiste ancora un ampio grado di incertezza nei risultati. Tuttavia i dati sembrano parlare chiaro: l'Amazzonia sta rilasciando più gas di quanto ne riesca ad intrappolare.