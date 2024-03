Ecco la foresta più antica del mondo, infranto il precedente record

Dopo avervi rivelato qualche tempo fa il luogo della foresta più antica sulla Terra, arriva già un nuovo aggiornamento: questa volta il grande sistema di alberi fossilizzati scoperto si trova nel Regno Unito e risale a ben 390 milioni di anni fa.

Prima di quest’ultima scoperta, il record era stato raggiunto da un bosco negli Stati Uniti, ma i resti trovati nelle contee inglesi del Somerset e del Devon sono più antiche di diversi milioni di anni.

Il dettaglio stupefacente di questi fossili è la presenza di piante rare, ma anche di piante più comuni che conoscevamo già. Ne sono un esempio gli alberi appartenenti al gruppo Cladoxylopsida – ora estinto – che però i ricercatori hanno riconosciuto con facilità per via della loro somiglianza alle moderne felci (e a questa pianta estinta dalle caratteristiche uniche).

Questi alberi raggiungevano un’altezza tra i 2 e i 4 metri, rendendolo un bosco non particolarmente alto. Inoltre, i ricercatori hanno avuto modo di confermare le tracce fossilizzate di alcuni insetti che vi abitavano in quel tempo, rendendo la scoperta ancor più degna di nota.

Ciò che davvero entusiasma gli studiosi, però, sono gli indizi forniti sull’impatto di questo tipo di foreste in un periodo così antico. "La 'Hangman Sandstone Formation' illustra perfettamente il potere rivoluzionario delle piante Cladoxylopsidi come agenti geomorfologici, in grado di formare fitte foreste e ad avere un impatto sui sedimenti e sul terreno, modellandolo per resistere agli alluvioni," spiegano gli autori dello studio.

Per questo motivo, i ricercatori affermano che 390 milioni di anni fa potrebbe essere stato il periodo in cui gli alberi sulla terraferma cominciarono a cambiare per sempre la biosfera e l’ecosistema non-marino.