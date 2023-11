Alla foresta più grande del mondo sta succedendo qualcosa di molto triste

La foresta boreale, vasto mantello di conifere che si estende come una fascia protettiva attorno alle regioni più fredde del nostro pianeta, sta mostrando segni di cedimento sotto il peso di un clima che cambia con una rapidità senza precedenti.

Questi boschi, che si snodano attraverso l'Alaska, il Canada, la Scandinavia e la Siberia, sono da tempo i custodi silenziosi di enormi riserve di carbonio, intrappolando l'elemento e contribuendo a frenare l'avanzata del riscaldamento globale. Oggi le temperature salgono, quindi questi guardiani della terra iniziano a vacillare.

Le foreste boreali sono un rifugio per innumerevoli specie, dalle maestose alci alle linci, e sono fondamentali per milioni di uccelli migratori. Sono un mondo in cui la vita si adatta e persiste in condizioni estreme, un mondo che ora si trova a dover affrontare una sfida forse troppo grande. Gli alberi, che una volta crescevano rigogliosi sotto il freddo manto invernale, lottano per sopravvivere, e i giovani germogli, che dovrebbero segnare il futuro della foresta, trovano terreno fertile solo nelle regioni più settentrionali, dove il clima rimane ancora tollerabile.

Ma anche qui, la loro presenza è incostante e non sufficiente a compensare la perdita di alberi nelle regioni meridionali, dove il calore e la siccità li mettono a dura prova, rendendoli vulnerabili agli incendi e alle infestazioni di insetti. La situazione è tale che, sebbene le foreste boreali si stiano espandendo verso nord, questo movimento non è abbastanza rapido da tenere il passo con il ritiro dal sud. Il risultato è un restringimento complessivo di questo ecosistema cruciale, un fenomeno che potrebbe avere ripercussioni drammatiche non solo per la biodiversità che ospita, ma anche per il clima globale.

La domanda che ora si pongono gli scienziati è se le foreste possano riuscire a recuperare, a espandersi abbastanza rapidamente verso nord per prevenire una contrazione della foresta stessa. E mentre i satelliti continuano a monitorare questi cambiamenti dall'alto, gli scienziati sul campo cercano segni di speranza, giovani alberi che possano segnalare un avanzamento del confine forestale.

La foresta boreale è più di un semplice insieme di alberi; è un patrimonio culturale per milioni di persone, inclusi i popoli indigeni del Canada, e un simbolo della resilienza della natura... almeno fino all'arrivo degli esseri umani.