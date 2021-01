La foresta pluviale amazzonica sarà decimata entro il 2064?

Secondo Robert Walker, professore della facoltà del Center for Latin American Studies, la grande foresta pluviale amazzonica finirà per essere decimata entro il 2064. Il "Polmone del mondo", infatti, è vittima - come tutti gli ecosistemi della Terra - del cambiamento climatico, del disboscamento e molto altro (come incendi e siccità).

La foresta, afferma Walker, può riprendersi da piccoli periodi di siccità periodica, ma non dalle siccità più gravi a cui è stata esposta negli ultimi anni. Le stagioni secche si sono allungate di 6,5 giorni ogni decennio. "Se la stagione secca dell'Amazzonia meridionale continuerà ad allungarsi come negli ultimi decenni, la siccità del 2005 diventerà la nuova normalità della regione prima della fine del secolo".

Ovviamente non è solo la siccità a giocare un ruolo all'interno della foresta amazzonica. "Le persone lì non si preoccupano così tanto della biodiversità, dell'ambiente, quando devono preoccuparsi di mangiare il loro prossimo pasto". Il professore del Center for Latin American Studies ha citato anche il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, complice dello sfruttamento delle risorse della foresta.

"Il risultato è che il tasso di deforestazione ha iniziato a salire, anche se lentamente, dopo aver raggiunto il suo minimo storico nel 2012", continua Walker, aggiungendo che l'amministrazione di Bolsonaro "sembra intenzionata a eliminare tutte le restanti restrizioni allo sfruttamento senza restrizioni delle risorse naturali dell'Amazzonia."

Nello studio, pubblicato sulla rivista Environment, lo scienziato spiega le motivazioni della sua affermazione mettendo una data: il 2064. Non possiamo sapere l'andamento del futuro ma senza alcun dubbio, continuando in questo modo, le previsioni dello scienziato si avvicineranno alla realtà.