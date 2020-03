Foresta pluviale amazzonica potrebbe diventare una savana arida entro i prossimi 50 anni

Ultimamente la foresta pluviale amazzonica non se la sta passando per nulla bene. Secondo un rapporto negli ultimi dieci anni sono stati deforestati l'equivalente di 8.4 milioni di campi da calcio. Inoltre, sempre secondo un recente studio, l'intera foresta si starebbe avvicinando verso un "punto di non ritorno".

Una volta varcato questo confine, uno degli ecosistemi più grandi e ricchi del mondo potrebbe trasformarsi in una savana arida entro mezzo secolo. Non solo: un altro importante habitat, le barriere coralline, potrebbero superare questo punto entro 15 anni, secondo lo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications.

Ognuno di questi "cambiamenti di regime" avrebbe conseguenze disastrose per l'umanità e altre specie con cui condividiamo l'habitat. In entrambi i casi, il previsto punto di svolta irreversibile deriva dal riscaldamento globale e dai danni ambientali: deforestazione nel caso dell'Amazzonia e inquinamento e acidificazione dei coralli. Un aumento delle temperature a 1.5 gradi Celsius di riscaldamento atmosferico, condannerebbe il 90% dei coralli del mondo. Il riscaldamento è già arrivato a 1 grado Celsius.

Il punto di "non ritorno" della temperatura per l'Amazzonia è meno chiaro, ma gli scienziati stimano che l'eliminazione del 35% della sua superficie causerebbe la sua morte. Circa il 20% della foresta pluviale del bacino amazzonico è stato già spazzato via dal 1970, principalmente per la produzione di legname, soia, olio di palma, biocarburanti e carne bovina. "L'umanità deve prepararsi ai cambiamenti molto prima del previsto", ha dichiarato l'autore principale dello studio Simon Willcock, professore alla School of Natural Science della Bangor University.

"A meno che non vengano prese misure urgenti ora, potremmo essere sull'orlo della perdita della foresta pluviale più grande e più ricca di biodiversità del mondo, che si è evoluta per almeno 58 milioni di anni e sostiene la vita di decine di milioni di persone", avvisano gli scienziati. Un altro studio, pubblicato la scorsa settimana, ha mostrato che le foreste tropicali del mondo stanno rapidamente perdendo la loro capacità di assorbire l'anidride carbonica del pianeta, e da "raccoglitori" di CO2 potrebbero passare ad "emettitori".