Le foreste comunicano tra di loro attraverso una vasta rete di funghi?

Negli ultimi decenni una teoria ha preso sempre più piede tra gli addetti ai lavori: l'idea che nel sottosuolo delle foreste le piante riescano a "comunicare" tra loro attraverso una vasta rete di funghi. Adesso una nuova prospettiva recentemente pubblicata sulla rivista Nature Ecology & Evolution parla dell'argomento.

In particolare, secondo tre biologi gli scienziati hanno inconsapevolmente esagerato riferendosi alle prove a sostegno, trascurando i limiti degli studi precedenti. Analizzando più di 1.500 articoli scientifici e calcolando il numero di affermazioni basate su prove deboli o mancanti, gli addetti ai lavori hanno scoperto che la percentuale di affermazioni non supportate è raddoppiata negli ultimi 25 anni.

"Questi tipi di affermazioni non supportate sono un problema perché noi scienziati, probabilmente senza intenzione, siamo diventati vettori di affermazioni prive di fondamento", affermano gli autori dello studio. Se da una parte è vero che i funghi possono formare relazioni interdipendenti con gli alberi vivendo all'interno delle radici delle piante o vivendo nel terreno vicino, dall'altra parte è difficile credere che riescano a "sussurrare" avvertimenti agli arbusti.

Semplicemente, le prove di qualcosa di vasto e complesso non ci sono ancora, secondo i biologi. Sono stati condotti anche pochi studi a riguardo che non possono nemmeno dimostrare che le connessioni fungine siano permanenti. In passato sono stati condotti esperimenti utilizzando piante in vaso con varie disposizioni delle maglie per impedire la crescita di radici o funghi in determinate zone, ma si tratta di una tecnica "artificiale" - sostengono gli scienziati dello studio - che potrebbe aver alterato la chimica stessa di questa possibile simbiosi.

In definitiva, per gli esperti dell'Università dell'Alberta, dell'Università della British Columbia in Canada e dell'Università del Mississippi negli Stati Uniti è ancora troppo presto per parlare di "comunicazione" tra alberi e funghi.